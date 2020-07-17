Архангельская область может стать пилотным регионом по деревянному домостроению

АРХАНГЕЛЬСК, 17 июля. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко предложила сделать Архангельскую область пилотным регионом по реализации проектов деревянного домостроения. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба администрации региона по итогам совещания по развитию российского лесопромышленного комплекса под руководством Абрамченко в Устьянском районе Архангельской области.

"Вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе диалога предложила главе Архангельской области [Александру Цыбульскому] сделать регион пилотным по реализации проектов деревянного домостроения. По словам замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, в правительстве РФ есть наработанные механизмы реализации таких проектов, и ведомство готово оказать региону всестороннюю поддержку в их практическом воплощении", - говорится в сообщении.

В ходе совещания речь также шла о корректировке мер государственной поддержки лесопромышленников. "Они должны быть долгосрочными и не претерпевать постоянные изменения, это лишает бизнес возможности строить перспективные планы, в том числе касающиеся лесовосстановительных работ", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.

Он обратился к Абрамченко и заместителю председателя Совета Федерации ФС РФ Юрию Воробьеву с предложением активнее вовлекать в обсуждение вопросов развития лесопромышленной отрасли глав регионов, территории которых обладают серьезными запасами леса, а также представителей лесопромышленного бизнес-сообщества. Предложение было поддержано участниками встречи.

Участники совещания также посетили производственные объекты группы компаний Устьянского лесопромышленного комплекса (УЛК).