Кабмин продлил порядок распределения тестов для диагностики COVID-19 до 1 мая 2021 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 1 мая 2021 года действия постановления о временном порядке распределения тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Также уточняется, что производители тест-систем еженедельно должны направлять информацию о готовых к распределению на безвозмездной основе тестах в Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в целях проведения диагностических исследований государственными и муниципальными учреждениями. Кроме того, организации, осуществляющие диагностические исследования, должны будут указывать сведения о способах организации доставки тест-систем.

Согласно документу, учреждения, которые разрабатывают или производят тест-системы, будут формировать план-график распределения тестов по организациям, проводящим диагностику, с указанием данных об объемах тест-систем, распределяемых на безвозмездной основе между государственными и муниципальными учреждениями, которые осуществляют диагностику с учетом поступивших от них заявок, исходя из уровня заболеваемости коронавирусом в субъекте РФ, уровня потребности организаций с учетом обращений граждан, количества и мощности лабораторий, которые проводят исследования на коронавирус в регионе.

Первоначальный срок действия документа был установлен до 1 января 2021 года.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 13,8 млн человек, примерно 590 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 759 203 случая заражения, выздоровели 539 373 человека, умерли 12 123. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.