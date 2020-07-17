Калужская и Мурманская области намерены увеличить пассажирские авиаперевозки в регионах

ТАСС, 17 июля. Власти Калужской и Мурманской областей планируют расширить сотрудничество между аэропортами Хибины, Мурманск и Калуга, чтобы обеспечить доступные цены на авиабилеты и увеличить пассажирские авиаперевозки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Калужской области по итогам подписания главой региона Владиславом Шапшой и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом соглашения о сотрудничестве.

"Достигнута договоренность о развитии делового сотрудничества. В частности, речь идет о проработке вопроса использования для пассажирских перевозок аэропортов Хибины, Мурманск и Калуга, что позволит не только обеспечить перевозку пассажиров и выгодную цену на авиабилеты для жителей северного региона, которые едут в отпуск в центральную Россию и на юг страны, но привлечь дополнительный поток туристов из Калужской области и Московской агломерации", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По данным пресс-службы правительства Калужской области, регионы расширят сотрудничество в торговле, в культуре, в научно-технических проектах, в поставках продукции промышленных предприятий. "Продукция, которая выпускается на предприятиях Калужской области <...> может найти свое применение на производствах Мурманской области. Один из вариантов в данном направлении взаимодействия - калужские тепловозы, которые используются в порту", - говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства Калужской области добавила в сообщении, что связь регионов и в том, что на протяжении многих лет моряки и атомщики проходят повышение квалификации в Обнинске.