Новак считает важным обеспечить внутренний рынок за счет дополнительно добытой нефти

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Нефтяные компании будут самостоятельно принимать решения о поставке дополнительно добытой нефти в связи с ростом добычи по ОПЕК+, но сначала важно обеспечить российский рынок, заявил журналистам в Минске в пятницу министр энергетики РФ Александр Новак.

"У нас в основном всегда увеличение в летний период идет на внутренний рынок. Безусловно, компании принимают решения относительно исполнения своих контрактов, договоров, но нам важно обеспечить в первую очередь внутренний рынок, он летом обычно растет, поэтому исходим из этого. Примерно 400 тысяч баррелей [в сутки] увеличиваем", - сказал он, отвечая на вопрос сколько может пойти нефти на внутренний рынок, а сколько на экспорт, после того как Россия начнет наращивать добычу в рамках ослаблений квот ОПЕК+.

Ранее Новак сообщал, что российские нефтяные компании, как и предполагалось ранее по сделке ОПЕК+, смогут в августе 2020 года нарастить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки пропорционально от уровня их добычи.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

Российские компании сокращают добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ пропорционально, говорил министр энергетики Александр Новак. По отношению к февралю они должны были снизить производство сырья примерно на 19%.