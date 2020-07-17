Боррель заявил, что ЕС выступает против санкций США в отношении "Северного потока - 2"

БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Евросоюз твердо выступает против односторонних санкций и угроз их применения со стороны США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", поскольку подобные меры противоречат международному праву. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"ЕС глубоко озабочен ростом количества случаев применения санкций или угроз санкций со стороны США против европейских компаний и их интересов. Мы видим эту тенденцию в отношении Ирана, Кубы, а с недавних пор - и в отношении "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". Евросоюз твердо выступает против любых санкций США в отношении европейских компаний, преследующих свои законные бизнес-интересы, и считает, что экстерриториальные ограничения противоречат международному праву", - подчеркивается в тексте.