Силуанов: решение S&P о сохранении рейтинга РФ говорит об обеспечении макростабильности

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Решение S&P о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга РФ по обязательствам в иностранной валюте подтверждает, что проводимая властями РФ политика обеспечивает макроэкономическую стабильность в условиях волатильной внешней конъюнктуры. Об этом журналистам сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом служит очередным подтверждением того, что проводимая правительством политика обеспечивает макроэкономическую стабильность на фоне крайне волатильной внешней конъюнктуры", - отметил Силуанов.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне ВВВ- со "стабильным" прогнозом.

По словам Силуанова, подтверждение S&P кредитного рейтинга РФ на прежнем уровне свидетельствует о том, что российская экономика успешно абсорбирует внешние шоки. "Подтверждение кредитного рейтинга РФ на прежнем уровне - свидетельство того, что консервативное бюджетное планирование, политика инфляционного таргетирования и строгое следование бюджетному правилу, сохранение которого недавно подтвердил президент РФ Владимир Путин, позволяют российской экономике успешно абсорбировать внешние шоки", - добавил Силуанов.

Кроме того, по его словам, более чем в 80% случае международные рейтинговые агентства принимали решения о понижении кредитных рейтингов стран - экспортеров сырья. "Показательно, что по результатам пересмотра международными рейтинговыми агентствами кредитных рейтингов стран - экспортеров сырьевых ресурсов ввиду резкого снижения цен на нефть и замедления темпов роста мировой экономики на фоне распространения эпидемии коронавирусной инфекции более чем в 80% случаев агентства принимали решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему", - сказал Силуанов.