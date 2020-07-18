WSJ: в США регулятор может потребовать от Цукерберга дать показания

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США рассматривает возможность в рамках антимонопольного расследования в отношении компании Facebook потребовать, чтобы ее глава Марк Цукерберг и операционный директор Шерил Сэндберг дали показания. Об этом сообщила в пятницу американская газета The Wall Street Journal.

По словам ее источников, представители руководства Facebook готовятся к возможности такого развития событий, некоторые из них выражают беспокойство. Кроме того, в компании готовятся к запланированному на 27 июля выступлению Цукерберга в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США в рамках антимонопольного расследования. Ожидается, что законодатели подвергнут главу Facebook критике.

Источник издания уточнил, что в Facebook рассчитывают на досудебную договоренность с ФТК. В настоящее время представители компании и регулятора не ведут консультаций по этому вопросу.

В июле 2019 года ФТК объявила о том, что оштрафовала Facebook на $5 млрд за нарушения при хранении личных данных пользователей одноименной соцсети. Как отмечает газета, ФТК в рамках расследования в отношении компании тогда также допускала возможность потребовать от Цукерберга дать показания, но в итоге этого сделано не было.

В августе 2019 года The Wall Street Journal сообщила, что ФТК заподозрила Facebook в практике приобретения других компаний с целью избежать конкуренции с ними. Как отмечало издание, ФТК проверяет сделки по приобретению Facebook других фирм, чтобы установить, были ли эти транзакции "частью кампании с целью захвата потенциальных конкурентов прежде, чем они станут представлять угрозу".