Google будет блокировать рекламу сайтов, распространяющих ложную информацию о коронавирусе

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Google запретит рекламу сайтов, распространяющих неподтвержденные теории касательно нового коронавируса. Об этом сообщило в пятницу агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

По его данным, в компании уже действует политика, не допускающая рекламы ресурсов, содержащих псевдомедицинские теории, которые могут быть опасны для людей. Так, за время пандемии эксперты Google выявили и заблокировали более 200 млн рекламных объявлений такого рода.

Однако руководство Google решило принять дополнительные меры, исходя из того, что к концу года ее убытки от рекламы ресурсов, распространяющих неподтвержденную информацию о коронавирусе, могут составить до $19 млн. В связи с этим начиная с августа особое внимание будет уделяться ресурсам, посвященным конспирологическим теориям, связанным конкретно с COVID-19.

К их числу относится, например, утверждение о том, что основатель американской технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс якобы намерен вживлять людям микрочипы под видом вакцины от коронавируса. В начале лета он назвал эти домыслы "крайне глупыми или странными". Подлежащие блокировке в Google рекламные объявления будут отслеживаться как в автоматическом режиме, так и непосредственно сотрудниками компании.

Google - американская публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).