Эксперты: переход на четырехдневную рабочую неделю может повлечь снижение доходов россиян

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сокращение рабочей недели в РФ может привести к увеличению рабочего времени сотрудников либо повлечь за собой снижение доходов россиян. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Мы должны понимать, что сокращение количества отработанного времени в нынешних условиях - это не только снижение уровня производительности труда, это и падение доходов граждан. И сокращение количества отработанного времени - это все-таки снижение конкурентоспособности российской экономики", - считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Такого же мнения придерживается профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Елена Яхонтова. В беседе с ТАСС она отметила, что для перехода на четырехдневную рабочую неделю без потери заработков для персонала, снижения производительности труда и роста издержек для организаций должны быть созданы несколько условий.

"Отлажены все без исключения бизнес-процедуры, максимально эффективно проведена автоматизация всех процессов, создана эффективная система управления организацией, в том числе производством, персоналом, отношениями с клиентами, необходимо обеспечить компанию квалифицированным, мотивированным персоналом, лояльным и вовлеченным в работу", - рассказала эксперт, добавив, что такие условия в большинстве отечественных организаций пока не созданы.

Преждевременное решение

Яхонтова отметила, что в нынешних условиях с учетом безработицы и снижения зарплатных ожиданий сотрудников ставить задачу перехода на четырехдневную рабочую неделю преждевременно.

"Особенно с учетом текущей ситуации, роста безработицы и снижения зарплатных ожиданий персонала. Россияне в условиях вынужденной самоизоляции растратили свои накопления. Сейчас они готовы взять на свои плечи намного больше работы, если это обеспечит повышение заработка. Обсуждение вероятности перехода на четырехдневную рабочую неделю может быть воспринято как завуалированное стремление менеджмента платить за четыре часа, а эксплуатировать работников все восемь часов или того больше. Это может вызвать рост напряжения в обществе и падение доверия работников к менеджменту", - подчеркнула Яхонтова.

По словам эксперта, внедрение гибких форм работы не может осуществляться за счет снижения качества жизни работников и их семей.

Продолжительность рабочего дня

В свою очередь профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что из-за изменения количества рабочих часов может увеличиться интенсивность труда. Соответственно, может повыситься профессиональная и общая заболеваемость - это предпосылки новых эпидемических заболеваний.

"Действующее трудовое законодательство России не предусматривает измерение рабочего времени в днях (на сегодняшний день оно измеряется в часах), обычно рабочее время работника не должно превышать 40 часов в неделю. Продолжительность рабочего дня, рабочей смены сейчас законодательно не установлена. Поэтому варианты распределения указанного максимума рабочего времени на отдельных предприятиях могут быть разными. В частности, если разделить нынешние 40 часов не на пять, а на четыре дня, то каждому работнику придется работать по 10 часов в день, то есть на 25% дольше", - сказал Щербаков.

Эксперт добавил, что гибкий рабочий график предполагает консенсус интересов работника и работодателя в распределении рабочего времени не только по дням, но и в течение рабочего дня, рабочей смены.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нужно создать правильное трудовое законодательство в этой сфере. По его мнению, тема четырехдневной рабочей недели "соприкасается с работой "на удаленке".