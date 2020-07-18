Мишустин утвердил изменения в порядке закупочных и товарных интервенций на рынке зерна

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в отдельных случаях продавать зерно из госфонда можно будет по цене ниже закупочной. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

"В целом изменения позволят более гибко подходить к управлению запасами сельхозпродукции в госфонде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в таких случаях будет действовать индикатор допустимой минимальной цены: для расчета будет использоваться "цена одной тонны сельхозпродукции за вычетом затрат на хранение и страхование запасов, а также на обслуживание кредитов компании-агента, взятых для закупки зерна в госфонд".

Кроме того, Мишустин подписал еще одно постановление, в соответствии с которым государство компенсирует агенту разницу между минимальной ценой реализации сельхозпродукции и ценой закупки в интервенционный фонд.