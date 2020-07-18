Посетители магазинов дьюти-фри на Хайнане сэкономили $9 млн за первую неделю июля

САНЬЯ, 18 июля. /ТАСС/. Посетители магазинов беспошлинной торговли южнокитайской провинции Хайнань сэкономили на покупках 65,7 млн юаней (около $9 млн) за неделю после увеличения с 1 июля квоты на одного человека до 100 тыс. юаней (около $14,2 тыс.). Об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на статистические данные Главного таможенного управления КНР.

Покупатели сэкономили указанную сумму на налоговом сборе, совершив покупки в хайнаньских магазинах дьюти-фри на 450 млн юаней (около $64,34 млн). Около 80% продаж было реализовано в зоне беспошлинной торговли города Санья на юге острова. В первую неделю июля посетители ежедневно тратили от $8,6 млн до $10 млн, что вдвое больше по сравнению со средним показателем 2019 года. Это означает, что объем реализованной продукции во второй половине 2020 году приблизится к аналогичному показателю за весь 2019 год, уточняет издание.

Самыми популярными товарами за первую неделю июля стали косметика, ювелирные изделия и часы - от общего товарооборота на них пришлось 51,3%, 14,1% и 11,9% соответственно. По данным журнала, цены на косметическую продукцию в магазинах беспошлинной торговли Хайнаня на 10-20% ниже стоимости на рынках Гонконга, Южной Кореи, Японии и Франции. Кроме того, покупатели проявили большой интерес к смартфонам и элитному алкоголю. Повышенный спрос на отдельные дорогостоящие бренды заставил продавцов пересмотреть объем запасов продукции на складах, указывает издание.

С 1 июля на Хайнане была повышена квота на покупки в дьюти-фри с 30 тыс. до 100 тыс. юаней. Кроме того, власти КНР сняли ограничение на максимальную цену за единицу товара, которая раньше составляла 8 тыс. юаней, и расширили список категорий предметов потребления, реализуемых без пошлины, с 38 до 45. Среди них - алкоголь, натуральный мед, чай, планшеты и миникомпьютеры, смартфоны, игровые консоли, а также другие электронные гаджеты и аксессуары.

В настоящее время на Хайнане действуют четыре зоны беспошлинной торговли: две из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. В последние годы магазины дьюти-фри демонстрировали уверенные показатели роста доходов. Так, за 2018 год продажи в магазинах дьюти-фри на Хайнане достигли 10,1 млрд юаней (около $1,47 млрд), что составляет порядка 26% от соответствующего общенационального показателя. В прошлом году объем реализации вырос более чем на 34%, до 13,61 млрд юаней ($1,97 млрд).