Заседание саммита ЕС по бюджету приостановлено

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Вторая пленарная сессия саммита ЕС по новому семилетнему плану бюджета сообщества на 2021-2027 годы объемом в €1,074 трлн и фонду восстановления экономики Евросоюза в €750 млрд приостановлена, лидеры перешли к двусторонним консультациям. Об этом сообщил в субботу Баренд Лейтс, пресс-секретарь председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

"Председатель Европейского совета завершил работу пленарной сессии саммита и перешел к двусторонним консультациям", - написал Лейтс в Twitter. Таким образом, рабочая сессия на второй день саммита продолжалась около двух с половиной часов.

В пятницу после 13 часов переговоров лидеры ЕС не достигли прогресса ни по вопросу принятия семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы объемом €1,074 трлн, ни по фонду восстановления экономики Евросоюза после пандемии, в который, согласно проекту Еврокомиссии, планировалось привлечь €750 млрд заемных средств с обязательством для стран ЕС выплачивать их до 2056 года.

Покидая в пятницу саммит после первой рабочей сессии, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил СМИ, что взгляды участников встречи на фонд восстановления экономики диаметрально противоположны. По его словам, согласия нет даже по его объему. По информации СМИ, к утру Шарль Мишель выдвинул новые компромиссные предложения, несколько сократив предстоящие расходы государств ЕС.