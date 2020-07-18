Промышленное производство в КБР выросло почти на 21% за первое полугодие 2020 года

НАЛЬЧИК, 18 июля. /ТАСС/. Промышленное производство в Кабардино-Балкарии за шесть месяцев 2020 года выросло почти на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сохранить темпы роста удалось благодаря увеличению производства в обрабатывающей отрасли, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и торговли региона.

"Индекс промышленного производства (основной показатель, характеризующий динамику промышленного производства) за 6 месяцев текущего года составил 120,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В формировании индекса промышленного производства в Кабардино-Балкарской Республике основное влияние оказывают обрабатывающие производства", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что весомый вклад в достижение данных показателей внесли такие промышленные предприятия республики, как ООО "Севкаврентген-Д", АО "Кабельный завод "Кавказкабель ТМ", ООО "Нальчикские дорожно-строительные материалы", ООО ТД "Базис.ру", ООО "Дорремстрой-1", ООО "Спецасфальтстрой", АО "Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры" и другие. "Несмотря на наличие ряда производств, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции, промышленность развивается динамично. Тенденция развития отрасли связана с вводом новых производств, модернизацией действующих, выпуском качественной, конкурентоспособной продукции", - пояснили в пресс-службе.

В июле министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг РФ готов поддержать расширение экспорта продукции предприятия по производству медицинского рентгеновского оборудования из расположенного в Майском районе КБР ООО "Севкаврентген-Д".

Ранее сообщалось, что промышленное производство в Кабардино-Балкарии за первые пять месяцев 2020 года выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.