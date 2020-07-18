Экспортеры получат субсидии на 450 млн рублей для сертификации продукции

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, промышленные предприятия и компании, ориентированные на экспорт, смогут получить субсидии на сертификацию продукции и приведение товаров в соответствие с требованиями целевого рынка (омологацию). Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Экспортеры смогут компенсировать до 80% затрат на сертификацию товаров, поставляемых за рубеж, а производители - до 50% расходов на омологацию," - говорится в сообщении правительства.

Механизм получения субсидий будет ранжирован в зависимости от значений результативности компаний в использовании средств субсидий, а также направленности на конкурентоспособность, увеличение производства и сбыта.

Главной задачей господдержки станет упрощение доступа экспортеров на зарубежные рынки, а также сглаживание последствий распространения коронавируса. Сообщается, что общая сумма субсидий составит более 450 млн рублей.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что конечная цель предоставляемой господдержки - увеличение объема экспортной выручки высокотехнологичной продукции. Он пояснил, что субсидия будет предоставляться в соответствии с отраслевыми лимитами, которые распределены следующим образом: машиностроение - 48%; обрабатывающие отрасли - химическая промышленность, металлургия и лесопромышленный комплекс - 45%; прочие отрасли промышленности, в том числе фармацевтическая и легкая - 7%.

При этом проектом постановления предусмотрен четкий показатель эффективности: через три года объем экспорта должен быть в 10 раз больше, чем сумма полученной субсидии.