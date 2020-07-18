В Минфине рассчитывают, что Россия вернется к действующим бюджетным правилам с 2022 года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россия может вернуться к действующим бюджетным правилам с 2022 года с учетом высокой действенности антикризисных мер, 2021 год станет переходным периодом. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

"С учетом относительно высокой действенности антикризисных мер, предпринятых Россией, сокращение отечественной экономики будет не таким глубоким, а ее восстановление более динамичным, чем в других странах. Это позволяет уже сейчас думать о постепенном возвращении к обычной жизни - в том числе и в сфере бюджетной политики. Россия исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих бюджетных правил с 2022 года с переходным периодом в 2021 году", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в субботу глава Минфина Антон Силуанов принял участие в очередном заседании министров финансов и управляющих центральными банками стран Группы двадцати. Мероприятие проходило в формате видеоконференции под председательством Саудовской Аравии. От Банка России в заседании приняла участие председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Руководители финансовых ведомств обсудили ситуацию в мировой экономике, возможные меры политики по стимулированию экономической активности в условиях новой коронавирусной инфекции. Министры и управляющие также отметили прогресс в реализации утвержденного в апреле этого года плана действий Группы двадцати по поддержке мировой экономики в условиях пандемии и обсудили результаты работы финансового трека", - говорится в сообщении.

Выступление главы Минфина РФ

Силуанов подчеркнул, что "предпринятые "двадцаткой" меры по поддержке экономики и населения как на национальном, так и на международном уровне оказались действенными и своевременными, что позволило не допустить реализации наиболее негативных сценариев развития мировой экономики".

"Министр также обозначил беспрецедентный по масштабам пакет мер, которые предприняла Россия по трем ключевым направлениям - поддержка населения, поддержка компаний и отраслей, укрепление системы здравоохранения", - говорится в сообщении.

В ходе своего выступления Силуанов напомнил, что Россия присоединилась и активно участвует в совместной инициативе Группы двадцати и Парижского клуба по предоставлению отсрочки долговых платежей для стран с низким уровнем дохода.

По итогам заседания руководители финансовых ведомств приняли совместное коммюнике и договорились о дальнейшей координации усилий в целях поддержания восстановления мировой экономики.