Глава Всемирного банка призвал G20 обсудить сокращение долга беднейших стран

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас в субботу призвал страны Группы двадцати (G20) обсудить возможность сокращения долговых обязательств беднейших стран для минимизации экономических последствий пандемии коронавируса. С такой инициативой он выступил на видеоконференции министров финансов и управляющих центробанками стран.

По словам Мэлпаса, пандемия привела к "крупнейшей мировой рецессии за десятилетия", особенно сильно сказавшись на странах с развивающейся экономикой. "Я настоятельно призываю G20 открыть путь к консультациям относительного самого бремени задолженности, а также эффективных способов сокращения чистой текущей стоимости как официального двустороннего, так и коммерческого долга для самых бедных стран", - приводит его слова пресс-служба банка.

Кроме того, глава ВБ заявил о необходимости продлить действие моратория на выплату задолженности беднейшими странами. "Я призываю вас продлить срок действия инициативы по приостановлению обслуживания долга до конца 2021 года и взять на себя обязательство предоставить ей как можно больший масштаб", - сказал он, отметив, что для ее реализации необходима транспарентность со стороны всех двусторонних кредиторов, включая национальные банки. "К примеру, полноценное участие Государственного банка развития Китая как официального двустороннего кредитора важно для обеспечения работы инициативы", - добавил президент ВБ.

"Ситуация в развивающихся странах становится все более печальной. Времени мало. Мы должны быстро принять меры относительно приостановления обслуживания долга, сокращения задолженности, механизмов урегулирования долгов и прозрачности в вопросах долга", - подытожил Мэлпас.

Ранее в субботу директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева по итогам видеоконференции также отметила, что считает необходимым рассмотреть возможность продления действия моратория на выплату задолженности беднейшими странами.

Группа двадцати наиболее развитых стран планеты приняла в середине апреля решение приостановить до конца 2020 года выплаты по задолженности беднейших стран, которые столкнулись с серьезными финансовыми трудностями в результате вызванного пандемией оттока капиталов и падения налоговых поступлений. Эта инициатива была поддержана 22 странами Парижского клуба кредиторов, а также целым рядом крупных стран, в частности Китаем, Индией, ЮАР, Саудовской Аравией. По положению на конец июня 18 слаборазвитых стран получили возможность воспользоваться рассрочкой - сумма сэкономленных таким образом средств составила $1,3 млрд. Всего запросы на мораторий по задолженности подали в Парижский клуб 32 государства.