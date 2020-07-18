Страны G20 пообещали сделать все возможное для борьбы с пандемией и спасения рабочих мест

ТАСС, 18 июля. Страны Группы двадцати (G20) намерены задействовать все средства для борьбы с пандемией коронавируса и вызванными ею экономическими трудностями, включающими падение доходов населения и рост безработицы. Об этом говорится в заявлении по итогам видеоконференции министров финансов и управляющих центробанками G20, состоявшейся в субботу.

"Мы намерены продолжать использовать все доступные политические инструменты, чтобы защитить жизни людей, их рабочие места и доходы, поддерживать восстановление мировой экономики и повышать устойчивость финансовой системы, стараясь при этом не допустить упадка", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте "Большой двадцатки".

Ранее в субботу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала к расширению международного сотрудничества и продолжению мер фискальной и кредитно-денежной политики по мере перехода к следующей фазе кризиса, спровоцированного пандемией. "Преждевременное прекращение этой поддержки может помешать восстановлению и повлечь за собой большие расходы", - заявила она по итогам видеоконференции министров финансов и управляющих центробанками G20. Георгиева сообщила, что МВФ намерен "изучить дополнительные инструменты", которые помогут выйти из кризиса.