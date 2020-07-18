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Пандемия коронавируса нового типа

Страны G20 пообещали сделать все возможное для борьбы с пандемией и спасения рабочих мест

Ранее Кристалина Георгиева сообщила, что МВФ также намерен "изучить дополнительные инструменты", которые помогут выйти из кризиса

ТАСС, 18 июля. Страны Группы двадцати (G20) намерены задействовать все средства для борьбы с пандемией коронавируса и вызванными ею экономическими трудностями, включающими падение доходов населения и рост безработицы. Об этом говорится в заявлении по итогам видеоконференции министров финансов и управляющих центробанками G20, состоявшейся в субботу.

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"Мы намерены продолжать использовать все доступные политические инструменты, чтобы защитить жизни людей, их рабочие места и доходы, поддерживать восстановление мировой экономики и повышать устойчивость финансовой системы, стараясь при этом не допустить упадка", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте "Большой двадцатки".

Ранее в субботу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала к расширению международного сотрудничества и продолжению мер фискальной и кредитно-денежной политики по мере перехода к следующей фазе кризиса, спровоцированного пандемией. "Преждевременное прекращение этой поддержки может помешать восстановлению и повлечь за собой большие расходы", - заявила она по итогам видеоконференции министров финансов и управляющих центробанками G20. Георгиева сообщила, что МВФ намерен "изучить дополнительные инструменты", которые помогут выйти из кризиса.

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