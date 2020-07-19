"Известия": беспилотные поезда в России будут тестировать на виртуальном полигоне

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минтранс совместно с РЖД намерен испытывать беспилотные поезда на виртуальном полигоне, который должен быть создан к середине декабря 2020 года. Как со ссылкой на представителей ведомства и компании в воскресенье сообщила газета "Известия", симулятор с помощью имитации условий железной дороги и потенциальных внештатных ситуаций позволит проверить работоспособность программного обеспечения автоматизированных поездов.

По информации издания, техническое задание для тендера на проектирование полигона было представлено и утверждено в начале июля на заседании рабочей группы АНО "Цифровая экономика". Точная стоимость проекта пока не определена, однако газета отмечает, что разработка виртуального симулятора осуществляется за счет средств федерального проекта "Информационная безопасность", где, по словам директора направления "Информационная безопасность" АНО "Цифровая экономика" Николая Зубарева, под нужды мероприятия запланировано выделение 75 млн рублей из федерального бюджета с 2020 по 2021 год, а также 25 млн в 2021-м из источников вне бюджета.

По словам директора департамента цифровой трансформации Минтранса России Дмитрия Баканова, главной задачей виртуального тренажера является проверка надежности и точности работы технологии так называемого компьютерного зрения, которым оснащается беспилотный транспорт. "Снег, дождь, туман, сумерки, внезапные препятствия, опасные сближения с другими участниками движения - все это нужно протестировать в виртуальных условиях, прежде чем выпускать оборудованные системами компьютерного зрения беспилотники в реальный мир", - приводит издание его слова.

Газета напоминает, что в 2021 году РЖД планировала запуск беспилотных "Ласточек" по Московскому центральному кольцу (МЦК), о чем в 2019 году заявлял глава компании Олег Белозеров. В настоящее время РЖД совместно с партнерами ведет работу по разработке программно-аппаратного комплекса для беспилотных поездов. "Для автоматического ведения железнодорожных составов требуется развитие сразу нескольких ключевых технологий. Беспилотные поезда должны иметь системы дистанционного управления с искусственным интеллектом, обладать "машинным зрением", защищенными каналами связи и высокоточным позиционированием", - сообщили "Известиям" в пресс-службе компании. Отмечается, что, помимо решения означенных задач, необходима установка высокоскоростных сетей связи, создание центров управления движением, а также внесение изменений в нормативную документацию.