СМИ: Япония после отказа Британии от оборудования Huawei поможет ей создать сети 5G

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании после отказа от использования оборудования китайской телекоммуникационной корпорации Huawei обратилось к Японии за помощью в создании беспроводных сетей 5G. Об этом сообщила в воскресенье газета Nikkei.

По ее сведениям, соответствующий запрос был направлен ранее на этой неделе. Также на днях британские чиновники провели консультации с японской стороной по данному вопросу. Созданием сетей 5G и усовершенствованием технологий в Великобритании могут заняться компании NEC и Fujitsu.

Как отмечает Nikkei, сейчас компании Huawei, Ericsson и Nokia контролируют почти 80% мирового рынка базовых станций 5G, в то время как NEC и Fujitsu - всего 1%. Сотрудничество с Великобританией может расширить долю японских компаний в этом сегменте.

Правительство Японии ранее объявило, что выделит 70 млрд иен ($654 млн) на поддержку NEC и других корпораций, которые развивают сети 5G. Три главных японских мобильных оператора - NTT Docomo, Softbank и KDDI - уже перешли на формат связи пятого поколения. Однако охват пока сильно ограничен, и на создание зоны покрытия по всей стране потребуется время.

14 июля британское правительство объявило, что намерено отказаться от оборудования Huawei в национальной инфраструктуре связи. С 31 декабря британские операторы не смогут приобретать продукцию 5G данного производителя, а к 2027 году она будет заменена аналогами других предприятий. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин пообещала, что Пекин будет твердо защищать интересы своих национальных компаний.

Президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал руководство Великобритании о том, что сотрудничество королевства с Huawei якобы угрожает национальной безопасности. Американская сторона указывала и на то, что использование оборудования китайской корпорации в британской инфраструктуре связи может затруднить обмен информацией по линии разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes).