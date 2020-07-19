Кабмин утвердил дорожную карту по развитию индустрии детских товаров

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил дорожную карту по развитию индустрии товаров для детей. Соответствующее распоряжение опубликовано в воскресенье на сайте правительства.

Утвержденная на 2020-2024 годы программа предусматривает рост доли детских товаров отечественного производства на российском рынке до 35% через пять лет.

Документ предполагает разработку специальных мер поддержки, в том числе налоговые льготы для производителей детской продукции, а также стимулирование спроса, развитие экспорта, повышение качества, безопасности и доступности таких товаров.

Согласно плану мероприятий, профильные министерства и ведомства должны ежегодно до 1 марта информировать Минпромторг о ходе реализации программы. В свою очередь Минпромторг до 31 марта будет представлять доклад в правительство о проделанной работе.