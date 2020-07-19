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Кабмин утвердил распределение субсидий на продвижение экспорта кино и IT-продукции

Отбирать претендентов на получение субсидий будут не реже одного раза в год

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах распределения субсидий на продвижение экспорта отечественного кино и анимации, а также онлайн-сервисов, игр и облачных ресурсов. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что до 70% средств господдержки будет направлено на проекты в сфере кино и анимации и до 30% - на продвижение IT-продукции.

Как пояснили в кабмине, субсидии частично компенсируют затраты на получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, гонорары актерам, разработку дизайна IT-сервисов, а также на продвижение проектов.

Отбирать претендентов на получение субсидий будут не реже одного раза в год. При этом уточняется, что на один проект разрешается направлять не более 30% общего объема господдержки.

Средства выделяются в рамках федерального проекта "Экспорт услуг" национального проекта "Международная кооперация и бизнес" для продвижения, сертификации и адаптации российской продукции за рубежом.

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