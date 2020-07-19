"Росэнергоатом" начал загрузку топлива в реактор второго блока Ленинградской АЭС-2

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) в воскресенье начал загрузку ядерного топлива в новый энергоблок Ленинградской АЭС. Об этом говорится в сообщении концерна.

"Сегодня, 19 июля, на Ленинградской АЭС стартовал физический пуск нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200. В реактор загружена первая топливная сборка. Всего будут последовательно загружены 163 тепловыделяющих сборки с ядерным топливом", - говорится в сообщении.

Физический пуск нового энергоблока ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС продлится до сентября. После этого будет произведен энергетический пуск, затем последует опытно-промышленная эксплуатация и комплексное опробование энергоблока. Все пусковые операции до момента сдачи блока в промышленную эксплуатацию продлятся около девяти месяцев, отмечает "Росэнергоатом". Ввод энергоблока в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

"Физпуск - это только первый шаг, впереди у нас долгий путь: уже этой осенью мы подключим блок к сети и выработаем первые киловатт-часы электроэнергии, поэтапно осваивая уровни мощности реактора до 100%. При этом мы будем выполнять сотни тестирований для подтверждения надежной и безопасной работы всех технологических систем и системы безопасности блока, чтобы уже в начале 2021 года ввести новый блок в промышленную эксплуатацию", - цитирует концерн директора станции Владимира Перегуду.

О станции

Новый энергоблок ВВЭР-1200 (второй блок Ленинградской АЭС-2) заместит мощность энергоблока №2 Ленинградской АЭС с реактором типа РБМК-1000, который после 45 лет службы будет окончательно остановлен в конце текущего года.

Ленинградская АЭС-2 строится в Сосновом Бору на 80 км западнее Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива. Она возводится для замещения действующих энергоблоков с реакторами типа РБМК-1000, которые находятся в эксплуатации с 1973 года.