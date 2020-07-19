В "Фуд-сити" принимают прибывающие из Армении фуры

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Ситуация с торговлей в Москве фруктами из Армении в целом нормализовалась, в "Фуд-сити" обещали принять прибывающие фуры. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС посол Армении в России Вардан Тоганян.

"Мы следим за ситуацией в "Фуд-сити". Если хозяева грузов решат туда приехать, нам обещают, что все будет нормально. Две машины смогли заехать ночью", - сказал он.

По его словам, в целом идет возвращение к нормальной работе. При этом дипломат подчеркнул, что проблемы с доставкой и торговлей фруктами из Армении в Москве и других регионах России нет. "Посмотрим, захотят ли те, кто направлялся в "Фуд-сити", прибыть в этот центр или выберут другие", - заметил он.

В субботу Тоганян сообщил ТАСС, что диппредставительство начало получать в пятницу информацию от представителей компаний - экспортеров фруктов, водителей-экспедиторов о "неких административных препонах в торговом центре "Фуд сити" - невозможности въезда на территорию организации для большегрузных машин".