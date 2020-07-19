В Думе готовы содействовать обсуждению Роспотребнадзором новых требований к рестораторам

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы готовы оказать содействие диалогу Роспотребнадзора и Федерации рестораторов и отельеров России по вопросу новых требований для общепита. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье сообщил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в нижней палате Адальби Шхагошев.

Он напомнил, что ранее члены его внутрифракционной группы в режиме видеоконференции проводили встречи как с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, так и главой Федерации рестораторов и отельеров Игорем Бухаровым.

"Мы можем содействовать диалогу по поводу этих предложений, тем более, что обе стороны всегда заявляли, что между ними неплохой контакт. Если обе стороны захотят, мы готовы посодействовать", - сказал Шхагошев.

Депутат добавил, что его аппарат уже обсудил вопрос с представителями Роспотребнадзора, а также с вице-президентом федерации рестораторов Сергеем Мироновым. Шхагошев заметил, что рестораторы уже заявили, что опубликованные Роспотребнадзором новые требования с ними не обсуждались.

Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг для ресторанов, столовых и баров, включив в них возможность дистанционного заказа и указав на право клиента не оставлять чаевые. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Документом предусматривается возможность использования дистанционного способа приема заказов в заведениях общепита. Согласно проекту, заказ может быть оформлен через интернет, а также с помощью "телефонной, электронной или иной связи".

Кроме того, в обновленную версию включено правило, согласно которому заведение общепита не вправе без согласия клиента выполнять дополнительные услуги за плату, а также включать в заказ расходы, не относящиеся к стоимости продукции из меню, например, какие-либо комиссии, доплаты или чаевые. Публичное обсуждение проекта с новыми правилами работы общепита продлится до 6 августа.