ЕЭК: в Евразийском экономическом союзе пока не согласован вопрос о тарифах на транзит газа

МИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза пока не пришли к компромиссу по тарифной политике в сфере транзита газа. Об этом заявил председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Пока нет. Сейчас готовится международный договор, который вступит в силу с 1 января 2025 года, об общем рынке газа, транзита, тарифа на транзит. Самое главное, чтобы это был недискриминационный подход", - отметил глава ЕЭК.

Мясникович сообщил, что ранее на уровне экспертов и правительств был проект стратегии евразийской интеграции. "19 мая, когда собрались главы государств (на заседание Высшего евразийского экономического союза - прим. ТАСС), они практически поддержали все [положения документа], за исключением одного вопроса, который был ключевым для Белоруссии и Армении. Это тариф на прокачку газа", - сказал глава ЕЭК.

Он заверил, что "стратегия к осени должна быть". "Буквально 20 числа (20 июля - прим. ТАСС) мы собираем вице-премьеров в Москве и будем по каждому пункту идти, чтобы выносить на уровень премьер-министров и в ноябре - на уровень глав государств. Я не исключаю, что один-два вопроса потребуют принятия на уровне глав государств", - сказал глава Евразийской экономической комиссии.

Маркировка молочной продукции

Государства ЕАЭС договорились об установлении переходного периода для предусмотренного Россией внедрения с 20 января 2021 года маркировки молочной продукции, добавил Мясникович. "Вся молочная продукция, которая идет на экспорт в Россию, должна маркироваться специальными кодами, иначе она будет нелегальной. Поэтому все подходы, которые мы обсуждали, были направлены на то, чтобы не получился, как говорится, стоп-кадр, и товары не остановились где-то в районе Смоленска", - сказал Мясникович.

"Мы договорились о некоем переходном периоде, который позволил бы оптимизировать решения, чтобы молочная группа товаров была легальной на российском рынке", - отметил глава ЕЭК.

Также, по его словам, на заседании Евразийского межправительственного совета обсуждалось постановление правительства РФ от 30 апреля 2020 года №616, которым фактически ограничен доступ промышленных товаров из Белоруссии, Казахстана и других государств на рынок РФ. "Там была введена норма, что достаточно большой объем добавленной стоимости в товаре, который поступает на рынок, должен быть создан в России. Мы договорились, что будет засчитываться в локализацию или в добавленную стоимость не только то, что создано в России, но и в других государствах ЕАЭС", - сказал Мясникович. "Я считаю, что это очень хорошее решение", - заявил он.

Кроме того, Мясникович сообщил о подходах стран ЕАЭС по снятию торговых барьеров. "Мы инициировали создание специального комитета, который будет рассматривать спорные позиции. Страны всегда будут стремиться поддержать отечественного товаропроизводителя, отстаивать интересы своего государства. И это правильно. Но нужно смотреть, чтобы это не наносило ущерб партнеру по Евразийскому экономическому союзу", - отметил глава Евразийской экономической комиссии.