Минюст России израсходовал более 1,1 млрд рублей на выплаты по решениям ЕСПЧ в 2019 году

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ в 2019 году израсходовало более 1,1 млрд рублей на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека. Об этом говорится в заключении Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета за 2019 год в Минюсте России.

"В 2019 году поступили для оплаты 1 240 решений Европейского суда по правам человека, по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму более 1,1 млрд рублей (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млрд рублей", - говорится в документе. На 1 января 2020 года у Минюста России числилось 10 неисполненных таких судебных решений на сумму более 850,5 млн рублей, которые не были оплачены по причине позднего поступления документов.

"Также у Минюста России находились на исполнении исполнительные документы по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации (10 исполнительных листов) на сумму 228,4 тыс. рублей, которые были исполнены в полном объеме", - сообщили в Счетной палате.