"Известия": Минфин не будет наращивать объем госдолга выше 20% ВВП в ближайшие 5 лет

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ будет удерживать госдолг на уровне ниже 20% от ВВП в ближайшие 5 лет. Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на проект плана деятельности ведомства на 2020-2025 годы.

Такой уровень Минфин считает безопасным для финансовой устойчивости, передает газета. "Объем заимствований на предстоящую трехлетку будет утвержден законом о бюджете, который будет внесен в правительство осенью", - ответили в министерстве на вопрос "Известий" о том, как будет действовать Минфин в случае приближения госдолга к обозначенному порогу.

Заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов рассказал изданию, что из-за повышенного дефицита бюджета в 2020-2021 годах рост долга может составить более 5 п. п. ВВП - примерно до 17% от объема экономики. Если кризис не затянется дольше следующего года, уровень госдолга стабилизируется, поэтому порог в 20% ВВП в ближайшие 3 года не будет преодолен, отметил Куликов.

Также, по словам эксперта, по большинству метрик долговой нагрузки Россия далека от уровней, которые в мире считаются тревожными. Страны с уровнем госдолга ниже 40-50% не вызывают сомнений в возможности обслуживания обязательств, в том числе в условиях кризиса, сообщил Куликов.

В Счетной палате газете сообщили, что в международной практике безопасным считается уровень госдолга в пределах 20% ВВП.