Банки фиксируют двукратное снижение заявок на кредитные каникулы в связи с пандемией

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Банки фиксируют двукратное снижение обращений граждан за кредитными каникулами в июне по причинам, связанным с пандемией коронавируса. Об этом сообщил ТАСС гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.

"Во второй половине июня число обращений за реструктуризацией в рамках C-19 снизилось в два раза по сравнению с первой половиной июня и составило около 14 тыс. обращений. В текущих условиях можно ожидать сохранение данного тренда в ближайшие недели", - отметил он.

Лагуткин добавил, что банки одобрили 65% или 225 тыс. обращений за кредитными каникулами по причинам, связанным с коронавирусом, за все время с начала распространения инфекции.

"Банками получено 346 тыс. обращений физических лиц о реструктуризации в рамках C-19. Из всего количества обращений кредитные каникулы были предоставлены по 65% обращений (225 тыс.)", - сказал Лагуткин.