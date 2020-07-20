Объем выдач займов МФО во II квартале 2020 года сократился на 30% по сравнению с первым

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Микрофинансовые организации (МФО) в России выдали на 30% меньше займов - 45 млрд рублей - во втором квартале этого года по сравнению с первым, когда объем выдач равнялся 65 млрд рублей. Это следует из данных, предоставленных ТАСС финансовым маркетплейсом Юником24.

"По итогам второго квартала объем выдач займов варьируется в пределах 45 млрд рублей. Напомним, что по итогам первого квартала данный показатель был на уровне 65 млрд рублей. Таким образом, снижение составило 30%", - говорится в сообщении.

При этом в организации отмечают, что с середины мая наблюдается восстановление рынка и объема выдач, что в первую очередь связано с постепенным снятием ограничений и возобновлением работы предприятий и торговых центров.

По словам гендиректора маркетплейса Юрия Кудрякова, снижение объема выдач в первую очередь связано не с падением интереса заемщиков к данному виду кредитования, а с действиями самих МФО, которые увеличили долю отказов по обращениям за займами, стремясь не допустить массовых дефолтов по ним.

"Компании прекрасно понимали, что существенная часть заемщиков не обладают фундаментальными знаниями в области финансовой грамотности, как следствие, в кризисные ситуации могут ошибочно оценивать свою платежеспособность и риски выхода на просрочку", - пояснил он.

Кроме того, пик роста просроченной задолженности по микрозаймам пришелся на апрель, когда просроченными оказались займы взятые еще до пандемии. "С мая МФО вернулись к практике расчистки портфелей через продажи "старых" просроченных долгов, а в июне значительно улучшилось и внутренне собирание долгов, в т.ч. с короткой просрочкой - до 30 дней", - отмечает председатель Совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев.