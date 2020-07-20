Лидеры Евросоюза вновь не смогли согласовать фонд восстановления экономики

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза по итогам третьего дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии. Как сообщили в Совете ЕС, встреча возобновится в понедельник.

"На четвертый день работы саммита председатель [Евросовета Шарль Мишель] завершил пленарное заседание. 27 стран-членов вновь соберутся позже сегодня в 16:00 (17:00 мск)", - сказали в Совете ЕС.

Как сообщили журналистам в Совете ЕС, примерно в 23:30 в воскресенье Мишель прервал пленарное заседание, чтобы провести двусторонние переговоры с отдельными лидерами. Спустя шесть часов глава Евросовета возобновил встречу 27 лидеров, однако уже через считаные минуты было объявлено о том, что пленарное заседание завершено. "Встреча началась и закончилась сразу после того, как Мишель произнес несколько слов", - отметили в Совете ЕС.

Как пояснил корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС, Мишель намеревался сблизить позиции на двусторонних встречах и вернуться на пленарное заседание с компромиссом, однако ему не удалось сделать это. "Как ожидается, он представит очередное новое предложение в 16:00", - добавил дипломат.

Основные разногласия

Как рассказал в воскресенье в ходе саммита премьер Венгрии Виктор Орбан, основные разногласия сохраняются между государствами бедного юга Европы, интересы которых выражают Италия и Будапешт, и богатого севера, наиболее жесткие позиции среди которых занимают Дания и Нидерланды. По его словам, "остались четыре проблемных вопроса". Во-первых, не решен вопрос о размере и структуре фонда, о том, сколько денег из него будет выдаваться странам ЕС безвозмездно, а сколько - в виде льготных кредитов. Во-вторых, не решен вопрос о создании контрольного механизма, который позволит богатым странам-донорам контролировать использование средств из фонда восстановления странами-получателями.

В-третьих, нет решения вопроса о требовании рядом ведущих стран-доноров скидок при вычислении их взносов в европейский бюджет на основании простого тезиса, что в противном случае эти взносы становятся слишком обременительными для их экономик, которые также пострадали от пандемии. В-четвертых, между странами нет согласия о введении обязательного условия соблюдения принципа верховенства права (как его оценивает Брюссель) для того, чтобы продолжать получать деньги из казны ЕС.

Восстановление экономики

Лидеры ЕС четвертый день подряд обсуждают предложение Еврокомиссии о создании фонда восстановления после пандемии объемом €750 млрд. Вся эта сумма должна быть привлечена в виде кредитных средств у международных и европейских банков и финансовых организаций с обязательством для стран ЕС выплатить их до конца 2056 года.

Что касается распределения этих денег, Еврокомиссия предложила выдавать странам на поддержку их экономики €500 млрд в виде грантов и €250 в виде льготных кредитов. С этим не согласны многие страны-доноры, которые считают, что кредитная составляющая должна быть значительно больше, чтобы повысить ответственность государств, которые будут получать деньги из этого фонда.

Рекордный саммит

Нынешний саммит, который изначально должен был пройти в два дня, обещает побить все рекорды и стать самым продолжительным как минимум за последние 15 лет. Уже сейчас эта встреча побила предыдущий рекорд, установленный на саммите прошлым летом, на котором лидеры стран ЕС пытались согласовать кандидатуру на пост главы Еврокомиссии. Тогда встреча продлилась три дня, а самое длинное пленарное заседание - почти 20 часов.

Абсолютный рекорд продолжительности саммитов ЕС принадлежит встрече в Ницце 2000 года, когда лидеры тогда еще 15 стран сообщества обсуждали реформу базовых документов сообщества в преддверии приема сразу 10 стран Центральной и Восточной Европы (май 2004 года). Тогда саммит затянулся на четверо суток - с 7 по 11 декабря 2000 года.