Глава ТПП предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1%

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до 1% и упростить некоторые процедуры для развития бизнеса в стране. Об этом говорится в письмах главы палаты председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину, копия документов имеется в распоряжении ТАСС.

Катырин напомнил, что 13 июля президент РФ поставил задачи по повышению качества жизни граждан, росту занятости и созданию новых рабочих мест, сохранению стабильных доходов российских семей и восстановлению деловой активности. В связи с этим палата предложила принять на законодательном уровне ряд мер, которые будут способствовать выполнению поставленных задач.

"Предоставить право субъектам Российской Федерации, на территории которых реализуется эксперимент по применению налога на профессиональный доход, снижать ставку налога на профессиональный доход до 1% для разных видов деятельности по аналогии с таким правом по упрощенной системе налогообложения", - говорится в письмах.

С 1 июля все российские регионы могут вводить на своей территории налоговый режим самозанятых, который ранее действовал лишь в нескольких субъектах РФ. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.

В числе других предложений

Также Катырин в своих письмах просит внести изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ (ред. от 2 августа 2019 года) "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" в части "изменения критериев отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства путем исключения критерия численности работников". "Это позволит малым предприятиям, в производственном цикле которых задействовано большое количество персонала, не только продолжить деятельность в прежних рамках, но и расширить штат сотрудников, не применяя схемы дробления и теневой занятости", - пояснил глава ТПП.

В числе других предложений - расширить перечень видов деятельности для использования патентной системы налогообложения, отменить для субъектов малого и среднего предпринимательства обязанности по уплате авансовых платежей по налогу на прибыль - делать это только по факту получения прибыли.

Помимо этого, Катырин просит "провести работу по систематизации и формированию единого перечня неналоговых платежей, закреплению в законодательстве РФ единых правил установления, исчисления и взимания таких платежей, а также повышению эффективности их администрирования". "Рассчитываю, что поддержка предлагаемых ТПП РФ законодательных инициатив будет способствовать скорейшему восстановлению и развитию экономики России", - добавил Катырин.