В Дагестане намерены в 2023 году вернуться к "советским" объемам вылова рыбы

МАХАЧКАЛА, 20 июля. /ТАСС/. Объем добычи рыбы в Дагестане в ближайшие три года планируют довести до 50 тыс. т - примерно столько республика добывала в годы существования СССР, когда рыбная отрасль была одной из основных в экономике региона, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Набиюла Карачаев. Сейчас в республике реконструируют имеющиеся портовые мощности и планируют строительство новых, привлекают рыболовные суда из других регионов, а также расширяют возможности для переработки.

В 2019 году в Дагестане выловили около 10 тыс. т рыбы - результат стал рекордным за последние 20 лет, когда промышленная добыча рыбы практически не велась из-за истощения запасов. В этом году объем вылова планируется на уровне 25 тыс. т, ожидается, что большую часть этого объема составит каспийская килька.

"Во времена СССР в Дагестане ловили 40-50 тыс. т кильки в год - на этот уровень республика выйдет примерно через три года. В этом году мы добьемся очень серьезных результатов, в следующем мы их увеличим. А еще через год мы выйдем на пик", - сказал ТАСС Карачаев.

Рыба остается в Дагестане

По его словам, в перспективе объемы добычи каспийской кильки могут быть еще выше - до 70-80 тыс. т в год.

"По тем данным, которые дает нам наука, запасы Каспийского моря позволяют ловить до 140 тыс. т рыбы в год. Поэтому мы поставили перед собой задачу ежегодно увеличивать объем добычи, но при одном условии - вся эта рыба не должна вывозиться за пределы Дагестана в свежем и охлажденном виде, она должна перерабатываться на территории республики, при этом должна быть как первичная, так и глубокая переработка, выпуск консервов. Это дает нам рабочие места, инвестиции в экономику республики, налоговые платежи - а при продаже свежей кильки в другие регионы мы получаем только 20 рублей налогов с тонны", - пояснил министр.

Он добавил, что такие условия - регистрация на территории Дагестана и переработка добытой рыба непосредственно в республике - сегодня ставятся перед всеми инвесторами, которые проявляют интерес к рыбному промыслу на дагестанском побережье. При этом положительный опыт работы с предприятиями из других регионов в республике уже есть.

"В прошлом году мы пригласили предпринимателей из Краснодарского края, они открыли здесь предприятие - "Дагрыбпром", пригнали сюда два судна, вышли в море. Выводы ученых [о достаточном количестве рыбы] полностью оправдались. Сейчас мы готовим "дорожную карту", они ("Дагрыбпром" - прим. ТАСС) уже купили участок в Каякентском районе, будут делать там рыбный порт, рассчитанный на 30 судов. Уже в этом году будет установлено оборудование по первичной переработке рыбы", - рассказал собеседник ТАСС, добавив, что в целом компания намерена вложить в развитие рыбной отрасли в республике порядка 1 млрд рублей.

Возрождение порта

Сегодня основные мощности по вылову каспийской кильки в Дагестане сосредоточены на территории рыбного терминала Махачкалинского морского порта. В 2018 году его реконструкцию начала компания "Порт Петровск" - по словам Карачаева, территория и уцелевшие мощности рыбного порта были переданы в аренду инвестору с условием сохранения специализации предприятия.

По словам гендиректора ООО "Порт Петровск" Рустама Керимова, запуск первых перерабатывающих мощностей запланирован уже на конец этого года. "На первом этапе планируем запустить 100 т в сутки заморозки, конечным продуктом будет замороженная рыба в блоках", - сказал Керимов ТАСС, добавив, что на втором планируется увеличить мощность переработки до 200 т в сутки, а в дальнейшем - рассмотреть возможность запуска глубокой переработки рыбы. Инвестиции в перерабатывающий комплекс на первом этапе составляют около 200 млн рублей, в следующем году компания планирует вложить дополнительно 70-80 млн рублей в развитие мощностей.

В настоящее время, по его словам, рыбный терминал располагает двумя причальными набережными по 135 м, в порту построена трансформаторная подстанция, заменены линии электропередачи, идет восстановление участка железнодорожных путей на подходе к порту. Кроме того, были подняты два затонувших судна возле причала, которые не позволяли использовать причальную стенку - теперь вся причальная стенка пригодна для эксплуатации. Планируется, что вылов рыбы в Махачкалинском порту в этом году будут вести 18 судов.

"Сейчас в порту у нас семь рыболовецких судов, мы ожидаем большую часть к сентябрю. Сейчас сезон траления начался, но пока объемы небольшие, за сутки порядка 12 т, то есть пока эффективный вылов не начался, самый активный сезон - с сентября по март", - пояснил Керимов.

В целом, по его мнению, прогнозы властей Дагестана по объему добычи рыбы вполне обоснованы. "Полагаю, что в этом году будет порядка 25 тыс. т, а дальше, при правильном подходе, добыча будет расти. Но важно правильно регулировать деятельность рыбаков - должна быть тесная взаимосвязь науки, рыбаков, правоохранительных органов. А если будет развиваться лов, будут свободные деньги у рыбаков, это потянет за собой строительство перерабатывающих мощностей, появится новая продукция", - пояснил гендиректор "Порт Петровск".

Вылов под контролем

По данным Минприроды Дагестана, в настоящее время добычей рыбы в республике занимаются в общей сложности более 100 предприятий - от крупных компаний до небольших рыболовных артелей. Всего за пару лет их количество выросло более чем вдвое. При этом большинство действующих цехов занимаются переработкой в основном привозной рыбы. Причина - браконьерский вылов, убежден глава республиканского Минприроды.

"Нам очень мешают браконьеры, которые всю выловленную рыбу продают (скупщикам из других регионов - прим. ТАСС), нигде показывая свой улов. Сейчас мы вынесли на Совбез республики вопрос об охране рыбных запасов, мы сократили места доставки улова с 90 до 29, чтобы было легче контролировать. С килькой браконьерничать не получится - на судах установлено специальное оборудование, которое позволяет наблюдать, где идет вылов, а в порту судно встречают пограничники, которые взвешивают каждый килограмм", - рассказал Карачаев.

По его словам, кроме каспийской кильки, которая составляет основу рыбного промысла Дагестана, в республике ведется вылов частиковых пород рыб. "В общей сложности в перспективе мы хотим ловить до 140 тыс. т - это килька, кефаль, селедка, бычок и другие так называемые "неодуемые" породы рыб, вылов которых не ограничен квотами Росрыболовства", - пояснил Карачаев.

При этом, по его словам, в республике ведется постоянная работа по воспроизводству рыбных запасов Каспия, в том числе по восстановлению озер, в которые многие виды рыб из Каспийского моря идут на нерест.

Запасы восстановились не полностью

По мнению ученых, в целом планы по увеличению добычи каспийской рыбы достаточно обоснованы, однако воплощать их в жизнь следует с определенной осторожностью.

"Небольшие опасения вызывает предложение о существенном повышении доли добычи на Каспии обыкновенной кильки, лов которой происходит в прибрежной зоне. Это обязательно приведет к массовому прилову молодняка многих ценных промысловых рыб - осетровых, сельдевых, каспийской кумжи и белорыбицы и других видов, восстановление которых является важнейшей государственной задачей. Если такое увеличение намечается за счет морского лова анчоусовидной и большеглазой кильки, а также видов сельдевых и кефалей, то здесь сейчас по Дагестанскому промысловому району Каспия имеются большие перспективы - предположительно от 40-60 и более тыс. т в год", - рассказал ТАСС заведующий кафедрой Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета, член-корреспондент РАН Магомедрасул Магомедов.

В целом, по его словам, в ближайшее время Дагестан может обеспечить вылов до 40% сельди и не менее 50-60 % кильки от общего количества вылавливаемой рыбы в российской части Каспия.

При этом ученый отметил, сокращение рыбных запасов Каспийского моря произошло под влиянием сразу нескольких факторов, которые привели к практически полной перестройке экосистем Каспия, и говорить о полном их восстановлении нельзя.

"На процессы, определяющие состояние рыбных запасов в Каспии влияют многочисленные факторы естественной и антропогенной природы - сюда можно отнести сейсмическую активность морского дна, химическое загрязнение моря волжскими стоками и отходами в процессе освоения углеводородного сырья на шельфе моря, биологические инвазии чужеродных видов, общее изменение климата, определяющий особенности ледового покрова моря и его кислородный режим и т.д. Среди факторов антропогенной природы нельзя исключить достигнутый к началу 90-х годов рекордные уровни вылова килек, что могло в значительной мере подорвать их воспроизводственный потенциал", - пояснил собеседник ТАСС.