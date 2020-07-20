Сотрудники более половины домов для сирот не получали дополнительных выплат в пандемию

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Меры социальной поддержки во время пандемии не получали сотрудники 496 организация для детей-сирот (59%), дополнительные меры по стимулированию сотрудников не были введены в 542 организациях, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

"На вопрос, какие меры социальной поддержки сотрудники организации получают от учредителей за работу в условиях пандемии, 496 организаций (59% организаций) указали, что не получают никаких выплат от учредителя для стимулирования работы сотрудников в условиях пандемии коронавируса", - говорится в результатах мониторинга совета.

При этом 542 организации указали, что для сотрудников организации работодателем не применяется никаких мер по стимулированию в период пандемии.

Проведенный мониторинг показал, что введение ограничительных мер в регионах привело к ряду изменений в режиме работы организаций. Так, визиты волонтеров полностью сократились в 94% организаций, частично сократились в 4%, сохранились в полном объеме в 1% организаций. Посещение детьми кружков, секций в организациях дополнительного образования - полностью сократилось в 80% организаций, частично сократилось - в 14%, не сократилось - в 6%. Ежедневное обучение в школьных и дошкольных образовательных организациях (очно или дистанционно) - полностью сократили 44% организаций, 26 % - частично сократили, 30% - продолжают обучение в том же объеме.

"В связи с пандемией в организациях принимаются следующие решения: ограничение на прием новых детей - 45%; карантинный режим (14 дней в изоляции) для вновь поступающих детей - 59%; введение вахтового режима работы - 48%; кадровые решения с целью уменьшить количество специалистов, присутствующих в организации ежедневно - 65%; ограничения на выход детей за пределы территории организации - 97%", - следует из результатов мониторинга.

В мониторинге приняли участие 846 организаций на территории 85 субъектов России, что составляет 71% от всех организаций для детей-сирот в РФ. Он проводился дистанционно, с помощью анкет и выборочного обзвона организаций для детей-сирот с целью выявления изменений в работе организаций, связанных с распространением коронавирусной инфекции.