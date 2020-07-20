ТПП с марта выдала бизнесу 445 сертификатов о форс-мажоре по внешнеторговым сделкам

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России бесплатно выдала бизнесу 445 сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах по внешнеторговым контрактам из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил в понедельник ТАСС вице-президент палаты Вадим Чубаров.

ТПП единственная в стране занимается с 18 марта выдачей заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по внешнеторговым контрактам. Как обстоятельства непреодолимой силы определяются те ограничительные или иные специальные меры, которые принимает правительство РФ и региональные власти на территории России, если из-за них работающая в стране компания не может выполнить свои контрактные обязательства.

"С марта месяца по сегодняшний день в палату по внешнеторговым сделкам поступило 1 060 заявлений, по которым мы выдали 445 сертификатов. Основаниями для отказа в выдаче документов о форс-мажоре в основном являются или неполнота представленных заявителями документов и сведений, либо отсутствие в указанных заявителем случаях обстоятельств непреодолимой силы. При этом палата всегда дает заявителям подробные и аргументированные разъяснения о причинах такого отказа", - сказал Чубаров.

Территориальные торгово-промышленные палаты, которые относятся к системе ТПП РФ, выдают заключения о форс-мажоре по договорам между российскими субъектами предпринимательской деятельности. На данный момент ими получено около 46 тыс. заявлений, по результатам рассмотрения выдано 2 800 заключений, уточнил вице-президент.

Чубаров также сообщил, что 10 июля глава ТПП России Сергей Катырин подписал приказ, по которому территориальные торгово-промышленные палаты на постоянной основе наделяются полномочиями по выдаче заключений о форс-мажоре по внутрироссийским договорам. "При этом компетенция торгово-промышленных палат стала значительно шире - заключения ими могут выдаваться не только в связи с принимаемыми компетентными органами мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции, но и по иным основаниям, которые заявитель относит к обстоятельствам непреодолимой силы, препятствующим исполнению договорного обязательства", - пояснил он.