Крупнейшие операторы связи присоединились к программе тестирования инноваций в Москве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Два крупнейших российских оператора связи - "МегаФон" и МТС - стали участниками программы правительства Москвы по пилотному тестированию инноваций, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Компании планируют испытывать на своих площадках технологии искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, решения для компьютерных игр и анализа больших данных", - отмечается в сообщении. По словам главы департамента Алексея Фурсина, которые приводятся в сообщении, мобильные операторы выступят в качестве заказчиков для инновационных стартапов: на их площадках апробируют современные облачные решения и другие разработки.

Столичная программа тестирования инноваций была утверждена в конце мая 2020 года. Она предполагает, что технологичные стартапы и компании-разработчики различных решений смогут испытывать свои продукты в реальных условиях - на базе организаций-партнеров. Планируется, что до конца текущего года будет испытано около 100 перспективных разработок.

"Количество площадок для тестирования новых технологий приближается к 60. Партнерами программы выступают государственные и коммерческие организации, медицинские, научные и образовательные центры, включая ведущие вузы города. А сегодня мы рады объявить, что к проекту присоединились лидеры российского рынка телекоммуникаций", - сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, которую цитирует пресс-служба.

Курирует программу Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей городской власти и бизнеса для совместного решения задач по созданию и внедрению современных технологичных решений.