Около 1,2 млрд рублей планируют направить в Дагестане за пять лет на развитие горной зоны

МАХАЧКАЛА, 20 июля. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют направить около 1,2 млрд рублей в ближайшие пять лет в рамках республиканской госпрограммы по развитию горных территорий на поддержку небольших производств в горной местности. Участие в программе смогут принять сельхозтоваропроизводители, предприниматели и владельцы ЛПХ, реализующие инвестпроекты на высоте более 500 метров над уровнем моря, сообщил ТАСС министр экономики и территориального развития Дагестана.

"В этом году принята республиканская госпрограмма "Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан", срок ее реализации - 2020-2024 годы. В течение этих пяти лет республика, помимо других федеральных и региональных госпрограмм, планирует из бюджета региона направить на горные территории 500 млн рублей и привлечь из внебюджетных источников порядка 700 млн рублей. Все эти средства будут направлены на поддержку тех мелких производств, поддержка которых не осуществляется в рамках других программ", - сказал Султанов.

По его словам, реализация госпрограммы предусматривает конкурсный отбор заявок для предоставления субсидий, гранта, единовременных выплат. "Участие в конкурсе смогут принять сельхозтоваропроизводители, предприниматели и владельцы ЛПХ, которые реализуют инвестпроект на территории, расположенной на высоте более 500 метров над уровнем моря. Средства по госпрограмме будут направлены на компенсацию до половины затрат на создание небольших производственных предприятий в горной зоне республики", - пояснил министр.

Он сообщил, что по этой программе каждый год планируется создание 200 рабочих мест. "Данная госпрограмма - это дополнительные меры, которые будем в республике применять для развития горных территорий. В рамках нее ежегодно должно быть создано 200 рабочих мест. Благодаря таким решениям, в том числе тем, которые были приняты по федеральным и другим региональным госпрограммам, миграционный отток с горных территорий республики в последние годы сокращается", - сказал собеседник агентства.

Глава Минэкономразвития Дагестана отметил, что основные цели госпрограммы - улучшение социально-экономического положения горных территорий региона, обеспечение их устойчивого экономического роста, а также повышение благосостояния и качества жизни населения горной зоны республики. "Поддержка перспективных проектов, эффективное использование имеющихся ресурсов и конкурентных преимуществ станет объективной основой долгосрочного устойчивого развития горных территорий и поэтапного сокращения отставания, вывода экономики горных районов на региональный уровень по ключевым показателям", - заключил он.

По данным Минэкономразвития Дагестана, горные территории занимают 44% площади республики. К таким территориям в Дагестане отнесено более тысячи населенных пунктов 30 муниципальных районов региона с населением более 900 тыс. человек.