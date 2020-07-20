В Мурманской области создали управляющую компанию для развития ТОР "Столица Арктики"

МУРМАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области зарегистрировали управляющую компанию "Столица Арктики", которая станет оператором для резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики". Об этом в понедельник заявил глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

"Зарегистрирована управляющая компания "Столица Арктики", которая создана правительством области и Фондом по развитию Дальнего Востока и Арктики. Эта управляющая компания станет оператором и будет сопровождать резидентов территории опережающего развития", - сказал Чибис.

Он отметил, что для тех, кто ведет инвестиционную деятельность на территории Арктической зоны, введены "беспрецедентные преференции". "Президентом подписан "арктический пакет", который дает беспрецедентные преференции для ведения инвестиционной деятельности на территории Арктической зоны в Мурманской области. С одной стороны, там радикальное снижение налогов, в том числе налога на прибыль, который зачисляется в федеральный бюджет, на десять лет эта ставка обнулена. С другой стороны, те инвесторы, которые становятся резидентами арктической территории, инвестируя от миллиона рублей в реализацию проекта, в том числе получают льготу на оплату социальных взносов, эти взносы становятся равными 7,6% вместо 30%, которые платятся сегодня", - подчеркнул глава региона.

Кроме того, для резидентов ТОР обнулен федеральный налог на прибыль на пять лет, региональная часть снижена до 5% в первые пять лет, в последующие пять лет - до 10%, также на три года обнулен налог на землю и на пять лет - налог на имущество. Помимо этого, резиденты могут воспользоваться неналоговыми льготами: предоставление земельных участков в аренду без торгов, проведение плановых проверок сокращено до 15 дней, а внеплановых - до пяти дней, действует особый порядок градостроительного регламента.