Курс доллара на старте торгов Мосбиржи превысил 72 рубля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,03%, до 71,8475 рубля, курс евро - на 0,38%, до 81,89 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Однако затем курсы валют перешли к росту. Так, доллар вырос на 0,39% и достиг 72,1525 рубля, превысив 72 рубля впервые с 7 июля. Евро увеличился до 82,5975 рубля (+0,48%).

К 10:27 мск доллар растет на 0,07%, до 71,925 рубля, евро - на 0,13%, до 82,305 рубля.

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился на 0,11%, до 2771,85 пункта, индекс РТС просел на 0,12%, до 1214,76 пункта.

К 10:31 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2763,3 пункта (-0,41%), а РТС снижался на 0,42%, достигая отметки в 1211,03 пункта.

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE дешевеет на 1,02% - до $42,7 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется на уровне $40,31 за баррель, что на 1,08% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.