"Роснефть" в рамках выкупа акций приобрела 85 тыс. акций и 522,5 тыс. GDR

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Компания "Роснефть" продолжает обратный выкуп акций (buyback), в период с 13 по 17 июля приобрела еще 85 тыс. обыкновенных акций и 522 586 глобальных депозитарных расписок (GDR). Об этом говорится в сообщении компании.

Стоимость выкупленных акций и расписок оценивается примерно в $3,2 млн.

"Роснефть" осуществляет приобретение акций на 100-процентное дочернее общество "РН-Капитал". Банком-агентом выступает UBS. На текущий момент в рамках программы компания выкупила 18 814 470 обыкновенных акций и 20 595 738 GDR.

23 марта 2020 года стало известно, что совет директоров "Роснефти" принял решение об изменении параметров обратного выкупа акций на фоне волатильности рынка нефти, с этого же дня компания приступила к buyback.

Совет директоров "Роснефти" в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения акций на открытом рынке на сумму до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 года.