"Почта России" за время пандемии трудоустроила около 800 жителей Дальнего Востока

ТАСС, 20 июля. Подразделения "Почты России" в период пандемии приняли на работу около 800 жителей Дальнего Востока. С 1 апреля временную занятость получили 170 человек, большинство из которых стали работать почтальонами и курьерами, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании.

"На Дальнем Востоке 600 человек пришли работать в почтовые отделения операторами и почтальонами, 90 человек - в подразделения курьерской доставки и магистральной сортировки почтовых отправлений, более 100 специалистов трудоустроены на административные вакансии в сфере клиентской поддержки и управления компанией", - сказал собеседник агентства.

"Почта России" предложила рабочие места и возможность совмещения тем, кто в связи с эпидемиологической ситуацией временно остался без работы. С начала введения ограничительных мер на временную работу приняты 170 человек, из них большая часть трудоустроена почтальонами и курьерами. Именно эти позиции стали наиболее востребованными в период самоизоляции, когда "Почта России" увеличила дистанционное обслуживание и стала доставлять мелкие пакеты и посылки из интернет-магазинов получателям на дом.

"В Приморье профессию почтальона выбрали 133 человека - это самый высокий показатель среди дальневосточных управлений федеральной почтовой связи. В Хабаровском крае дополнительно к доставке почты приступили 63 почтальона, в Амурской области - 72", - уточнили в компании.

Федеральный почтовый оператор в рамках социального партнерства ежегодно предоставляет места для прохождения практики студентам профессиональных учебных заведений. С нового учебного года "Почта России" совместно с Амурским колледжем транспорта и дорожного хозяйства приступает к обучению студентов по специальности "Почтовая связь" - в колледже предоставлено 25 мест на бюджетной основе. Как отметили в пресс-службе "Почты России", в Приамурье работают 378 почтовых отделений, все будущие специалисты смогут трудоустроиться по профессии.

Вопросы помощи потерявшим работу россиянам обсуждали в мае на совещании с участием президента России Владимира Путина. По мнению главы государства, в сложившихся обстоятельствах важно уделять особое внимание трудоустройству выпускников вузов. Он также поручил правительству РФ составить программу действий по стабилизации ситуации на рынке труда.