Премьер Молдавии заявил, что Россия согласна внести поправки в соглашение о кредите

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Правительство России согласилось внести поправки в соглашение о выделении Молдавии кредита в €200 млн, которое ранее заблокировал молдавский Конституционный суд. Об этом сообщил на брифинге в понедельник премьер Ион Кику, комментируя итоги переговоров со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, прошедшие на полях заседания Евразийского межправительственного совета 17 июля в Минске.

"Российская сторона готова исключить из нового договора те элементы, на которые в своем решении об аннулировании данного документа указал Конституционный суд. Теперь мяч на нашей стороне. Предстоят внутренние процедуры, нам необходимо получить отзыв на этот документ профильной комиссии парламента, и я надеюсь, что он будет на этой неделе. После этого можно начинать переговоры", - сказал Кику после заседания с президентом Игорем Додоном и спикером парламента Андрианом Канду.

По его словам, с главой правительства России также обсуждался вопрос экспорта молдавских овощей и фруктов. "Доступ на российский рынок будет!" - заверил премьер.

Россия согласилась выделить кредит по просьбе президента Молдавии Игоря Додона, соглашение о его предоставлении было одобрено кабинетом министров и ратифицировано парламентом республики, а также внесено в бюджеты на 2020 год в обеих странах. Средства предоставлялись на 10 лет под 2% годовых, их планировалось направить на покрытие дефицита бюджета, возникшего в связи с пандемией и кризисом в экономике. Однако проевропейская оппозиция Молдавии обвинила правительство в том, что переговоры велись недостаточно открыто, а также подвергла критике ряд положений соглашения, оспорив его в суде.