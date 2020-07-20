Как пандемия повлияла на дальневосточную промышленность

ТАСС, 20 июля. Промышленные предприятия на Дальнем Востоке с начала пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений сменили привычные методы и структуру работы. Как рассказали ТАСС представители дальневосточных компаний, им пришлось потерять часть прибыли, отказаться от целых направлений бизнеса, однако случившееся позволило перестроить работу, подчас сделав ее более эффективной.

По заявлению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, российские предприятия в первой половине года оказались в непростой экономической ситуации из-за разрыва международного сообщения и снижения спроса. Правительство РФ в условиях пандемии сформировало перечень системообразующих предприятий. Включение компаний в перечень позволило им не только продолжать работу во время ограничений, но и получить льготное кредитование и госгарантии по инвестиционным проектам и рефинансированию долгов, а также другие меры поддержки. Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать в каждом регионе собственный список системно значимых предприятий и отраслей.

"Когда началась пандемия и были введены ограничительные меры, автомобильный рынок в России претерпевал значительное негативное воздействие, - рассказали в пресс-службе автозавода "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке. - В апреле рынок показал падение почти на 73%, в мае - на 52%, и лишь в июне стали заметны положительные изменения: хотя падение и продолжилось, но стало менее масштабным - 14,6% в сравнении с показателями июня 2019 года. Крупнейшие автопроизводители были вынуждены снижать объемы производства и переходить на сокращенные графики работы. С 1 июля в "Мазда Соллерс" также была объявлена четырехдневная рабочая неделя".

При этом на производственном процессе и качестве автомобилей карантин, по информации завода, не сказался. Чтобы защитить сотрудников от вируса, руководство предприятия перевело часть из них на удаленный режим работы, а те, кому пришлось оставаться на рабочих местах, были обеспечены одноразовыми масками, автоматическими дезинфекторами для рук. Как отметили в пресс-службе, федеральные и региональные меры поддержки позволили поддержать работоспособность предприятия: завод включили в перечень системообразующих, что позволило ему продолжить производство, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора.

Сахалинская компания" Текинвест", работающая в нескольких направлениях, включая пищевую промышленность, утилизацию отходов и строительство, смогла преодолеть период ограничений именно благодаря диверсификации. Как рассказал ее владелец Руслан Тен, когда в регионе запретили работу учреждений общественного питания, парикмахерских и непродовольственных магазинов, компанию спасли иные виды деятельности. "Несмотря ни на что, мы сохранили работников, в полном объеме выплачивали заработную плату, а некоторым нашим арендаторам мы или сократили, или полностью аннулировали арендные платежи - все зависело от направления работы и групп товаров", - отметил Тен.

Выход на новые рынки

Для одной из крупнейших золотодобывающих компаний России - "Золото Камчатки", привлекающей вахтовых сотрудников, финансовые потери в период пандемии, в первую очередь, связаны с обсервацией новых работников. "Нахождение сотрудников на обсервации оплачивает предприятие - следовательно, это дополнительные расходы. Были и некоторые сложности: например, из-за запрета на въезд иностранцев нам пришлось изменить график работы некоторых сотрудников и пригласить специалистов из других регионов. Для золотодобывающей промышленности это достаточно сложная задача, так как у нас работают специалисты узкого профиля из стран-членов Евразийского экономического союза, но мы ее решили", - пояснил руководитель пресс-службы компании Аркадий Меликсетянц.

Обсервация вахтовиков болезненно сказалась и на рыбодобывающей отрасли Дальнего Востока, однако, как рассказал ТАСС управляющий группы компаний "Доброфлот" Александр Ефремов, благодаря поддержке государства, которую оно оказывало рыбопереработке в Дальневосточном федеральном округе в последние годы, в кризисный момент удалось потеснить иностранных конкурентов с отечественного и экспортного рынков готовой рыбной продукции.

"Последние полгода для рыбной отрасли были достаточно сложными, но от этого не стали менее продуктивными и интересными. Пандемия привела к определенным ограничениям в работе рыбаков, но также как российскую промышленность, эпидемия затронула рыбную промышленность стран Азии - в первую очередь, Китая. Это позволило "Доброфлоту" завоевать новые экспортные рынки за время пандемии". Как нельзя кстати пришлась помощь и поддержка от государства в части развития береговой переработки", - отметил Ефремов.

По его словам, еще недавно глубокой переработкой рыбы на Дальнем Востоке занимались в основном китайские компании. Они скупали российское сырье и возвращали обратно на российские прилавки в виде рыбных полуфабрикатов. "Доброфлоту" удалось исправить этот несправедливый "рыбный зигзаг". В этом году группа компаний "Доброфлот" полноценно запустила фабрику "Новый мир" по обработке филе минтая в городе Большой Камень Приморского края.

Завод был построен в рамках начавшегося задолго до пандемии федерального проекта "Квоты в обмен на инвестиции", в котором "Доброфлот" принял участие одним из первых. На заводе идет набор персонала, здесь может работать до 1 тыс. жителей Приморья. Он выпускает филе и фарш минтая из российского сырья, запущены линии по изготовлению рыбной муки и рыбьего жира, что позволяет сделать производство полностью безотходным.

Что касается самих моряков, то во время пандемии компания полностью переоборудовала госпиталь на плавбазе "Всеволод Сибирцев" для сохранения здоровья 600 компании во время длительного плавания. Фактически на борту флагмана рыболовецкого флота был развернут полноценный плавучий инфекционный госпиталь. В него закупили современное медицинское оборудование, добавили в штат узкопрофильных специалистов с опытом лечения инфекционных заболеваний легких.

Трудности международного сообщения

Закрытие международных пассажирских перевозок в первую очередь сказалось на туристическом бизнесе, который понес большие потери. По данным Ростуризма, объем недополученных доходов российской туристической отрасли из-за пандемии в мае превысил 1,5 трлн рублей. Но и не связанные напрямую с этой сферой предприятия ощутили последствия ограничений. Как сообщил Владимир Карагулаков - руководитель сахалинской компании Karvi, производящей оконные системы, из-за невозможности выездов в Японию у него сорвалось несколько сделок в этой стране.

"В апреле мы были на стадии подписания трех крупных договоров с японскими компаниями. Один заказ отменился, потому что на неопределенное время перенесли реализацию проекта строительства бутик-отеля. Вторым был детский сад, третьим - шоу-рум строительной компании. Здесь заказчики посчитали, что в условиях пандемии возникли риски с поставками конструкций из России через границы, а сроки нельзя срывать: заказали у местных компаний, хотя получилось значительно дороже и с худшими характеристиками, чем у нас", - сказал Карагулаков.

По его словам, ему как директору необходимо лично участвовать в переговорах с японскими партнерами и управлении бизнесом в Японии, где у компании значительный рынок сбыта. Теперь приходится все делать онлайн. При этом морское сообщение между Сахалином и Японией не останавливалось, раз в месяц компания отправляет туда партии окон и других конструкций.

"Снизились и объемы продаж на внутреннем рынке. Мы производим оконные системы для населения и строительных компаний. Корпоративный рынок просел, а население в апреле-мае не покупало нашу продукцию вообще, и только в конце июня началось восстановление объемов. Однако зависеть оно будет от многих факторов: насколько много будет заражений, мер противодействия эпидемии, мер поддержки бизнеса и населения, общей конъюнктуры на мировых рынках и так далее", - отметил собеседник агентства.

Высокотехнологичное производство

Ограничительные мероприятия в России затронули почти все предприятия, но все же некоторым удалось пройти этот период почти без потерь. Например, приморский завод "Еврпопласт", производящий теплоизоляционные и фасадные материалы, практически ничего не поменял в своей работе, рассказала его гендиректор Маргарита Анищик.

"Некоторые изменения у нас произошли, но с ними столкнулись не все категории работников. Мастера-производственника все-таки от станка не оторвешь, а вот бухгалтеры, менеджеры, логисты у нас перешли на удаленку и работали из дома. Как оказалось, никаких дополнительных ресурсов мы на это не потратили, и в целом были готовы перейти на такой формат работы. У нас даже есть возможность управления оборудованием из дома с планшета, так что при необходимости можно и эту задачу решить", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, соблюдать предписанную дистанцию на предприятии также оказалось несложно, поскольку на линии по производству пенополистирола работают всего два человека в разных концах здания.

"Из-за закрытия границ для пассажиров возникла непредвиденная ситуация с новой корейской производственной линией, которую нам должны были настроить специалисты их Республики Корея. Тем не менее, и это мы смогли сделать онлайн. В целом трудностей почти не было, но это в основном за счет высокой технологичности нашего производства", - отметила Анищик.

"Европласт" даже не стал обращаться за получением мер государственной поддержки. "Думаю, другие предприятия все же имели больше проблем, чем мы. И им эта помощь гораздо нужнее, чем нам", - призналась собеседница агентства.