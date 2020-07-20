ШАНХАЙ, 20 июля. /ТАСС/. Первые на этой неделе торги на бирже в Шанхае завершились ростом основного индекса более чем на 3% на фоне сохранения в понедельник Народным банком Китая базовой процентной ставки на прежнем уровне. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта фондовой площадки.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" вырос на 3,11%, до 3314,15 пункта. Сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), поднялся на 3,20%. Позитивная динамика отмечена по всему спектру сводных индексов за исключением фармацевтики и сектора потребления. Сильнее всего выросли акции компаний, занятых в финансовом секторе, промышленности, энергетике, телекоммуникационных и информационных технологиях.

В плюсе завершились торги и на бирже в Шэньчжэне, ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" вырос на 2,55%, до 13448,85 пункта. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 прибавил 2,98%.

В понедельник Народный банк Китая (центробанк) объявил о сохранении на уровне 3,85% ставки для первоклассных заемщиков (LPR). Данный показатель не меняется последние три месяца. Участники рынка позитивно восприняли и информацию о понижении в Пекине со второго до третьего уровня экстренного реагирования на ЧС, связанную со вспышкой коронавируса нового типа. На настроение инвесторов, как полагают эксперты, также оказали воздействие новости о планах Конгресса США начать на этой неделе обсуждение нового пакета мер по поддержке пострадавшей из-за последствий COVID-19 экономики.