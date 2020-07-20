Турция приступила к проведению геологоразведочных работ в Черном море

АНКАРА, 20 июля. /ТАСС/. Турецкое буровое судно "Фатих" приступило к проведению первых геологоразведочных работ в Черном море. Об этом сообщил в понедельник министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"Фатих" приступил к бурению на участке "Туна-1" в Черном море при поддержке нашего народа. Мы будем проводить работы на каждом квадратном метре наших морей, чтобы достичь энергетической независимости. Если там что-то есть, то мы обязательно это найдем", - написал глава Минэнерго республики на своей странице в Twitter.

Между тем ранее ожидалось, что судно "Фатих" приступит к геологоразведке в Черном море 15 июля.

Как уточняет газета Sabah, участок "Туна-1" расположен недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции. В прошлом первое турецкое сейсмическое судно "Барбарос Хайреттин Паша" провело разведочные работы в Черном море и выявило богатые запасы природного газа в западной части Черного моря.