Ростуризм рассчитывает на запуск чартеров на Дальний Восток в конце лета

ТАСС, 20 июля. Ростуризм рассчитывает на запуск чартерных программ для туристов во Владивосток, на Сахалин и Камчатку в конце лета этого года, сообщила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Елена Лысенкова.

"Мы сейчас ведем очень активную работу с несколькими федеральными туроператорами для запуска чартеров на Дальний Восток - Владивосток, Сахалин, Камчатку обсуждаем. Ведем переговоры с туроператорами о том, чтобы поставить чартеры уже начиная с конца лета, и [обсуждаем] возможность продолжить чартерные программы в зимний период", - сказала Лысенкова, выступая на открытии онлайн-выставки "Знай наше: Дальний Восток", организованной медиахолдингом Profi.Travel.

По ее словам, эти регионы уникальны тем, что могут предложить туристам развлечения в течение всего года - и в летний, и в зимний период. При этом Ростуризм дорабатывает схему субсидирования чартерных полетов по России и иных мер поддержки, которые позволят снизить стоимость отдыха по новым направлениям, отметила начальник управления ведомства.

Ранее при сотрудничестве Ростуризма, федеральных туроператоров, авиакомпаний и региональных властей были запущены пакетные туры на базе чартерной перевозки в Калининградскую область, в Бурятию (озеро Байкал), в Хакасию и на Алтай.