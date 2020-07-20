"Яндекс" оспорит решение Роспатента об отмене регистрации бренда "Яндекс.Афиша"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. "Яндекс" подал иск в суд по интеллектуальным правам, чтобы обжаловать решение палаты по патентным спорам Роспатента, отменившее регистрацию товарного знака "Яндекс.Афиша". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Согласно картотеке арбитражных дел, "Яндекс" подал иск 16 июля 2020 года, третьими лицами в деле является ООО "Компания Афиша" (принадлежит Rambler Group), иными лицами - Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

"Это заявление в Суд по интеллектуальным правам об оспаривании решения Палаты по патентным спорам об аннулировании регистрации товарного знака "Яндекс.Афиша", - сказали в компании, уточнив, что дата заседания пока не назначена.

Ранее сообщалось, что в апреле палата по патентным спорам Роспатента отменила регистрацию товарного знака "Яндекс.Афиша" по жалобе Rambler Group для большинства категорий товаров и услуг, для которых он был зарегистрирован компанией "Яндекс".

Согласно тексту решения, опубликованного на сайте Федерального института промышленной собственности, товарный знак "Яндекс.Афиша" на имя ООО "Яндекс" был зарегистрирован в августе 2019 года, при этом структурам Rambler Group товарный знак "Афиша" принадлежит с 2001 года.

Отмечается, что регистрация товарного знака "Яндекс.Афиша" на имя "Яндекса" отменена для компьютеров, устройств для звукозаписи, носителей информации и печатной продукции, а также рекламы, беспроводного вещания, бронирования путешествий, производства кино, кинопроката и разработки программного обеспечения.