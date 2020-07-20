Кабмин выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении более 3,5 млрд рублей шести регионам на ликвидацию несанкционированных свалок.

"Мы продолжаем работу по ликвидации несанкционированных свалок в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология", подписано соответствующее распоряжение правительства: в течение трех лет мы выделим более 3,5 млрд рублей бюджетам шести регионов на ликвидацию таких объектов, в том числе, до конца текущего года - свыше 1 млрд рублей", - сказал председатель правительства на совещании со своими заместителями.

По словам главы кабинета министров, эти ассигнования "позволят рекультивировать крупные несанкционированные мусорные свалки и полигоны в Республике Северная Осетия - Алания, в Тверской, Липецкой, Тульской, Нижегородской областях, Республике Татарстан".

"Такая же работа идет и в Московской области, где готовят к рекультивации четыре крупных мусорных полигона, на эти цели в рамках федерального проекта "Чистая страна" запланировано более 2,5 млрд рублей", - отметил Мишустин.

Премьер-министр заверил: "Мы будем продолжать такую работу по всей стране, это важно и для благополучия людей, и для улучшения экологической ситуации в целом".