Исследование: российский рынок облачных услуг может вырасти через три года в два раза

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российский рынок облачных услуг может вырасти с 73 млрд рублей в 2019 году до 93 млрд рублей в 2020 году. При среднегодовых темпах роста в 22% к 2023 году рынок может достичь 137 млрд рублей, говорится в исследовании "ТМТ Консалтинг".

Аналитики подсчитали, что объем рынка публичных облачных услуг в России вырастет по итогам 2020 года на 27% и составит 93 млрд рублей. По мнению экспертов, несколько снизившуюся за последние годы динамику роста рынка обеспечивает резкий скачок спроса на быструю масштабируемость мощностей без увеличения капитальных затрат в период пандемии.

"Ускоренное развертывание и продвижение дистанционных услуг на фоне пандемии резко увеличило спрос на облачные решения в первом полугодии 2020 года. Рост облачного потребления в России обеспечивали новые заказчики, простимулированные вынужденным переходом на удаленный формат работы, в том числе крупные корпорации и госорганизации", - объясняют аналитики.

Сегодня более 63% рынка "облаков" в России приходится на сегмент SaaS (Software as a Service, предоставление доступа сразу к приложению в облаке), треть - на IaaS (Infrastructure as a Service, услуга по предоставлению вычислительной инфраструктуры для запуска приложений), где за последний год существенно усилился уровень конкуренции, отмечают эксперты. Лидерами рынка SaaS по выручке по итогам 2019 года являются "СКБ Контур" (доля рынка - 32%) и Softline (11%). Лидеры сегмента IaaS - МТС (14%), "Ростелеком" (13%), DataLine (9%), "КРОК" и Selectel (по 8%).

В пятилетней перспективе "ТМТ Консалтинг" прогнозирует среднегодовые темпы роста российского облачного рынка на уровне 22%. Так, к 2023 году он составит 137 млрд рублей, а к 2025 году - 198 млрд рублей. "Форс-мажорная ситуация, сложившаяся в экономике в 2020 году, подтвердила актуальность и востребованность эластичной облачной модели с точки зрения оптимизации затрат (в первую очередь, снижения CAPEX), а также высокую потребность в производительности по запросу для более быстрого перехода к цифровым форматам доставки продуктов и услуг", - заключили аналитики.