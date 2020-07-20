Экспортеры с ноября смогут получать госуслуги по принципу "одного окна"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские экспортеры будут получать государственные услуги по принципу "одного окна". Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами, соответствующий документ уже готов.

"Нам необходимо ускорить перевод в цифровой формат государственных услуг и административных процедур, - отметил он. - Подготовлено распоряжение правительства, которое позволит экспортерам получать государственные услуги по принципу "одного окна".

По словам Мишустина, на базе этой единой системы создается своего рода многофункциональный центр для экспортеров, где можно будет удаленно оформить документы по 24 видам госуслуг, административных и иных процедур. Уже в ноябре 2020 года в эту систему войдут подтверждение нулевой ставки НДС по реализации товаров, вывезенных в рамках таможенной процедуры экспорта, а также выдача сертификатов свободной продажи. По словам премьера, это облегчит поставки за рубеж российских продуктов питания, бытовой химии, лекарств и других товаров.

"Через "одно окно" можно будет также подавать заявки на получение субсидий по самым разным вопросам, в том числе - на финансирование части затрат на регистрацию объектов интеллектуальной собственности на внешних рынках или на снижение расходов по транспортировке продукции сельского хозяйства или промышленности гражданского назначения, - рассказал глава кабмина. - Сервисы будут вводиться поэтапно, по мере готовности ведомств".