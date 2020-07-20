Обналичивание через счета сотовых операторов в 2019 году упало в два раза

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Объем обналичивания денег через счета абонентов сотовой связи в 2019 году сократился в два раза, сообщается в годовом отчете Росфинмониторинга.

"В 2 раза был сокращен объем операций по обналичиванию денежных средств через лицевые счета физических лиц - абонентов операторов сотовой связи", - говорится в документе.

В отчете отмечается, что снижение обусловлено совместной работой Росфинмониторинга с четверкой крупнейших сотовых операторов и последующим информированием Роскомнадзора. В результате существенно снизились риски обналичивания денег через посредников операторов сотовой связи по сбору платежей за услуги связи путем неполного зачисления наличной выручки, полученной от граждан, на специальный банковский счет, и продажи оставшейся части третьим лицам, которыми, как правило, выступали компании с признаками фиктивной деятельности.